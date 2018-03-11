Giresunspor 0 - Adana Demirspor 2
TFF 1.Lig 27. haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazandı.
Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakçı, Fatih Atik (46' Batuhan Altıntaş), Boubacar Diabang (46' Sinan Özkan), Ahmed Abed, Dodo (78' Hakan Barış), Henrique Almeida
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen (23' Adil Demirbağ), Batuhan İşçiler, Lalawele Atakora (90' Aydın Yılmaz), Yiğit İncedemir, Kubilay Sönmez, Atabey Çiçek (61' Gege Geirton), Theodore Mendy, Robert Tambe
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Yiğit Arslan
Goller: DK 31: Theodore Mendy (Adana Demirspor), DK 45: Robert Tambe (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 30: Abdülkerim Bardakçı (Giresunspor), DK 33: Fatih Atik (Giresunspor), DK 64: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), DK 76: Sinan Özkan (Giresunspor), DK 80: Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor), DK 86: Robert Tambe (Adana Demirspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.