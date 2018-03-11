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Giresunspor 0 - Adana Demirspor 2
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GİRESUNSPOR 0 - ADANA DEMİRSPOR 2

Giresunspor 0 - Adana Demirspor 2

TFF 1.Lig 27. haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazandı.

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Giresunspor 0 - Adana Demirspor 2

TFF 1.Lig 27. haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazandı.

Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakçı, Fatih Atik (46' Batuhan Altıntaş), Boubacar Diabang (46' Sinan Özkan), Ahmed Abed, Dodo (78' Hakan Barış), Henrique Almeida

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen (23' Adil Demirbağ), Batuhan İşçiler, Lalawele Atakora (90' Aydın Yılmaz), Yiğit İncedemir, Kubilay Sönmez, Atabey Çiçek (61' Gege Geirton), Theodore Mendy, Robert Tambe

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Yiğit Arslan

Goller: DK 31: Theodore Mendy (Adana Demirspor), DK 45: Robert Tambe (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 30: Abdülkerim Bardakçı (Giresunspor), DK 33: Fatih Atik (Giresunspor), DK 64: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), DK 76: Sinan Özkan (Giresunspor), DK 80: Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor), DK 86: Robert Tambe (Adana Demirspor)

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