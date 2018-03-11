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Muğlaspor 1 - A. Bağcılar 2
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MUĞLASPOR 1 - A. BAĞCILAR 2

Muğlaspor 1 - A. Bağcılar 2

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında Muğlaspor ile A. Bağcılar Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Bağcılar 2-1 kazandı.

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Muğlaspor 1 - A. Bağcılar 2

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında Muğlaspor ile A. Bağcılar Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Bağcılar 2-1 kazandı.

Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu, Osman Bodur (21' Ali Koçak), Alican Özaltun, Ömerül Faruk İşler, Yasin Öztop, Ender Acar, Emre Gemici (76' Berkay Yüksel), Nizamettin Emirhan Kılıç, Yağız Rüştü Aktaş, Melik Yeğin (64' Sami İzcican)

Teknik Direktör: Ramazan Silin

A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer, Sezer Yıldırım, Halil İbrahim Mızrap, Arda Şahin (90' Abdulsamet İlgar), Bertuğ Başdemir (60' Furkan Zengin), Ertuğrul Yıldırım (76' Uğur Gezen), Murat Batuhan Abdikoğlu, Recep Berk Elitez, Berat Eyüpoğlu

Teknik Direktör: Armağan Turhan

Hakem: Deniz Kükrek, Adem Şahan, Ahmet Deveci, Hasan Yüncüoğlu

Goller: DK 57: Ömerül Faruk İşler (Muğlaspor), DK 67: Recep Berk Elitez (A. Bağcılar), DK 79: Uğur Gezen (A. Bağcılar)

Sarı Kartlar: DK 16: Bertuğ Başdemir (A. Bağcılar), DK 25: Gökhan Çalışır (A. Bağcılar), DK 62: Fırat Hekimoğlu (Muğlaspor), DK 83: Ender Acar (Muğlaspor), DK 86: Nizamettin Emirhan Kılıç (Muğlaspor), DK 89: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar)

Kırmızı Kartlar: DK 83: Alican Özaltun (Muğlaspor), DK 89: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar)

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