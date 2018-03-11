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Denizlispor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
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DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Denizlispor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 27. haftasında Denizlispor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Denizlispor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 27. haftasında Denizlispor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Ziya Alkurt, Leandro Deyrınıo Kappel, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler

Teknik Direktör: Hamit Cihan

BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Cemal Bingül, Utku Tunavelioğlu, Erkan Özdamar

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