Denizlispor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 27. haftasında Denizlispor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Ziya Alkurt, Leandro Deyrınıo Kappel, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Cemal Bingül, Utku Tunavelioğlu, Erkan Özdamar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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