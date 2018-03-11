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A. Selçukspor 2 - Niğde Belediyespor 1
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A. SELÇUKSPOR 2 - NİĞDE BELEDİYESPOR 1

A. Selçukspor 2 - Niğde Belediyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında A. Selçukspor ile Niğde Belediyespor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Selçukspor 2-1 kazandı.

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A. Selçukspor 2 - Niğde Belediyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında A. Selçukspor ile Niğde Belediyespor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 2-1 kazandı.

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ali Yaşar, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir, İbrahim Serdar Aydın (79' Onurcan Güler), Özkan Taştemur, Sertan Yiğenoglu, Alpay Cin (46' Ayberk Altan), Süleyman Türkeş (46' Seddar Karaman), Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Niğde Belediyespor: Metin Uçar, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Volkan Geyik, Seçkin Getbay (61' Sefa Aksoy), Oktay Pop (73' Emre Öztürk), Cabir Coşar, Uğur Ayhan (81' Tolga Çavdar), Mehmet Feyzi Yıldırım, Tunç Murat Behram, Ömürcan Yıldırımlı

Teknik Direktör: Necmettin Sert

Hakem: Oğuzhan Uğurlu, Emir Eray Eyisoy, Hakan Yoldaş, Emre Yüksel

Goller: DK 14: Seçkin Getbay (Niğde Belediyespor), DK 59: Seddar Karaman (A. Selçukspor), DK 90: Seddar Karaman (A. Selçukspor)

Sarı Kartlar: DK 57: Seçkin Getbay (Niğde Belediyespor), DK 62: Mehmet Feyzi Yıldırım (Niğde Belediyespor), DK 76: İbrahim Serdar Aydın (A. Selçukspor), DK 90: Cabir Coşar (Niğde Belediyespor)

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A. Selçukspor - Niğde Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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Klasspor 10 yaşında...
A. Selçukspor 3 - Fatih Karagümrük 1
Niğde Belediyespor 0 - Hacettepe Spor 0
Fatih Karagümrük 2 - Niğde Belediyespor 1
Altay 4 - A. Selçukspor 0
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