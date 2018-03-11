A. Selçukspor 2 - Niğde Belediyespor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında A. Selçukspor ile Niğde Belediyespor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 2-1 kazandı.
A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ali Yaşar, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir, İbrahim Serdar Aydın (79' Onurcan Güler), Özkan Taştemur, Sertan Yiğenoglu, Alpay Cin (46' Ayberk Altan), Süleyman Türkeş (46' Seddar Karaman), Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Niğde Belediyespor: Metin Uçar, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Volkan Geyik, Seçkin Getbay (61' Sefa Aksoy), Oktay Pop (73' Emre Öztürk), Cabir Coşar, Uğur Ayhan (81' Tolga Çavdar), Mehmet Feyzi Yıldırım, Tunç Murat Behram, Ömürcan Yıldırımlı
Teknik Direktör: Necmettin Sert
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Oğuzhan Uğurlu, Emir Eray Eyisoy, Hakan Yoldaş, Emre Yüksel
Goller: DK 14: Seçkin Getbay (Niğde Belediyespor), DK 59: Seddar Karaman (A. Selçukspor), DK 90: Seddar Karaman (A. Selçukspor)
Sarı Kartlar: DK 57: Seçkin Getbay (Niğde Belediyespor), DK 62: Mehmet Feyzi Yıldırım (Niğde Belediyespor), DK 76: İbrahim Serdar Aydın (A. Selçukspor), DK 90: Cabir Coşar (Niğde Belediyespor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.