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Kızılcabölükspor 1 - Tekirdağspor 0
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KIZILCABÖLÜKSPOR 1 - TEKİRDAĞSPOR 0

Kızılcabölükspor 1 - Tekirdağspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Kızılcabölükspor ile Tekirdağspor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 1-0 kazandı.

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Kızılcabölükspor 1 - Tekirdağspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Kızılcabölükspor ile Tekirdağspor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 1-0 kazandı.

Kızılcabölükspor: Mert Can Dadan, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Alper Kadir Duruk, Gökhan Özer (88' Mustafa Ethem Erboğa), Mustafa Altun (81' Ümit Hatipoğlu), Anıl Yıldırım, Taygun Vurgun, İlyas Ural (66' Burak Gökbel), Melih Vardar

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Mert Güney, Burak Aydın, Berk Akıncı (69' Rıza Çetiner), Cihan Saydam, Tarkan Hancı (57' Emirhan Odabaşı), Emre Alan (90' Muhammed Oğuzhan Ceylan), İbrahim Can Köse, Yunus İlgen, Vedat Saygı, Mücahit Özkul

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Erhan Gündüz, Caner Kurt, Eren Türk

Gol: DK 18: Melih Vardar (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: DK 36: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor), DK 50: Vedat Saygı (Tekirdağspor), DK 56: Tarkan Hancı (Tekirdağspor), DK 60: Ramazan Erarslan (Kızılcabölükspor), DK 73: Burak Aydın (Tekirdağspor), DK 73: Tayfun Sabri Gümüşoğlu (Kızılcabölükspor)

Kırmızı Kart: DK 78: Melih Vardar (Kızılcabölükspor)

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Kızılcabölükspor - Tekirdağspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
7
Klasspor 10 yaşında...
Utaş Uşakspor 4 - Kızılcabölükspor 1
Tekirdağspor 0 - Düzyurtspor 2
Kızılcabölükspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2
Cizrespor 3 - Tekirdağspor 0
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