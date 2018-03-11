Kızılcabölükspor 1 - Tekirdağspor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Kızılcabölükspor ile Tekirdağspor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 1-0 kazandı.
Kızılcabölükspor: Mert Can Dadan, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Alper Kadir Duruk, Gökhan Özer (88' Mustafa Ethem Erboğa), Mustafa Altun (81' Ümit Hatipoğlu), Anıl Yıldırım, Taygun Vurgun, İlyas Ural (66' Burak Gökbel), Melih Vardar
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Mert Güney, Burak Aydın, Berk Akıncı (69' Rıza Çetiner), Cihan Saydam, Tarkan Hancı (57' Emirhan Odabaşı), Emre Alan (90' Muhammed Oğuzhan Ceylan), İbrahim Can Köse, Yunus İlgen, Vedat Saygı, Mücahit Özkul
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Erhan Gündüz, Caner Kurt, Eren Türk
Gol: DK 18: Melih Vardar (Kızılcabölükspor)
Sarı Kartlar: DK 36: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor), DK 50: Vedat Saygı (Tekirdağspor), DK 56: Tarkan Hancı (Tekirdağspor), DK 60: Ramazan Erarslan (Kızılcabölükspor), DK 73: Burak Aydın (Tekirdağspor), DK 73: Tayfun Sabri Gümüşoğlu (Kızılcabölükspor)
Kırmızı Kart: DK 78: Melih Vardar (Kızılcabölükspor)
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