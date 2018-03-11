Gölcükspor 1 - Van BŞB 1
TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında Gölcükspor ile Van BŞB Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gölcükspor: Sercan Yılmaz, İbrahim Demirer, Berke Bıyık, Furkan Saki, Furkan Özyapı (58' Cenk Cengiz), Onur Özcan, Sedat Cengiz, Murat Can Koçak, Selim Dedekoç, Ahmet Kutluer (58' Ömer Faruk Boz), Oktay Balcı (69' Emre Kart)
Teknik Direktör: Serdal Eroy
Haberleri İstatistikleri
Van BŞB: Onur Bilgin, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Fatih Turan (46' Emrah Tacir), Zekeriya Çakırca, Ali Kuleli (47' Serdar Cansu), Muhammet Serdar Yazıcı, Haydar Deniz, Burak Yılmaz (78' Tayfun Aydoğan), Emre Toptan, Gökhan Ünal
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erdem Mertoğlu, Kenan Özcan, Akın Karabacak, Yücel Büyük
Goller: DK 90: Muhammet Serdar Yazıcı (Van BŞB), DK 90: Berke Bıyık (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: DK 39: Fatih Turan (Van BŞB), DK 41: İbrahim Demirer (Gölcükspor), DK 76: Emrah Tacir (Van BŞB), DK 90: Berke Bıyık (Gölcükspor)
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