﻿
Gölcükspor 1 - Van BŞB 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖLCÜKSPOR 1 - VAN BŞB 1

Gölcükspor 1 - Van BŞB 1

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında Gölcükspor ile Van BŞB Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

299 Okunma

Gölcükspor 1 - Van BŞB 1

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında Gölcükspor ile Van BŞB Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gölcükspor: Sercan Yılmaz, İbrahim Demirer, Berke Bıyık, Furkan Saki, Furkan Özyapı (58' Cenk Cengiz), Onur Özcan, Sedat Cengiz, Murat Can Koçak, Selim Dedekoç, Ahmet Kutluer (58' Ömer Faruk Boz), Oktay Balcı (69' Emre Kart)

Teknik Direktör: Serdal Eroy

Van BŞB: Onur Bilgin, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Fatih Turan (46' Emrah Tacir), Zekeriya Çakırca, Ali Kuleli (47' Serdar Cansu), Muhammet Serdar Yazıcı, Haydar Deniz, Burak Yılmaz (78' Tayfun Aydoğan), Emre Toptan, Gökhan Ünal

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Hakem: Erdem Mertoğlu, Kenan Özcan, Akın Karabacak, Yücel Büyük

Goller: DK 90: Muhammet Serdar Yazıcı (Van BŞB), DK 90: Berke Bıyık (Gölcükspor)

Sarı Kartlar: DK 39: Fatih Turan (Van BŞB), DK 41: İbrahim Demirer (Gölcükspor), DK 76: Emrah Tacir (Van BŞB), DK 90: Berke Bıyık (Gölcükspor)

﻿

Gölcükspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
7
Klasspor 10 yaşında...
Gölcükspor 0 - Erokspor 0
Van BŞB 0 - Anagold 24Erzincanspor 2
Darıca G.Birliği 0 - Gölcükspor 1
Erokspor 0 - Van BŞB 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿