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Altay 1 - Kırklarelispor 1
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ALTAY 1 - KIRKLARELİSPOR 1

Altay 1 - Kırklarelispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında Altay ile Kırklarelispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altay 1 - Kırklarelispor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında Altay ile Kırklarelispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altay: Egemen Gençalp, Murat Türkkan, Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Mustafa Murat Uslu, Ferhat Çulcuoğlu, Maksut Taşkıran (61' Fatih Gül), Atakan Rıdvan Çankaya, İbrahim Akın (55' İhsan Furkan Deniz), Muharrem Ozan Cengiz (83' Murat Uluç), Doğan Karakuş

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Müslüm Aydoğan (76' Salim Kaya), Davut Babur, Osman Torun, Enis Çeliksu (46' Ahmet Baykal), Mehmet Menderes Önkuzu (75' Tekin Adar), Soner Birinci, Caner Koca, Oğuzhan Erdoğan, Hakkı İsmet Şimşek

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Hakem: İlker Yasin Avcı, Fatih Karatağ, Emre Doğu, Abdullah Buğra Taşkınsoy

Goller: DK 14: Doğan Karakuş (Altay), DK 85: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor)

Sarı Kartlar: DK 13: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor), DK 16: Saffet Gurur Yazar (Kırklarelispor), DK 45: Oğuzhan Erdoğan (Kırklarelispor), DK 68: Caner Koca (Kırklarelispor)

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