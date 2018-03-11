Altay 1 - Kırklarelispor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında Altay ile Kırklarelispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Altay: Egemen Gençalp, Murat Türkkan, Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Mustafa Murat Uslu, Ferhat Çulcuoğlu, Maksut Taşkıran (61' Fatih Gül), Atakan Rıdvan Çankaya, İbrahim Akın (55' İhsan Furkan Deniz), Muharrem Ozan Cengiz (83' Murat Uluç), Doğan Karakuş
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Müslüm Aydoğan (76' Salim Kaya), Davut Babur, Osman Torun, Enis Çeliksu (46' Ahmet Baykal), Mehmet Menderes Önkuzu (75' Tekin Adar), Soner Birinci, Caner Koca, Oğuzhan Erdoğan, Hakkı İsmet Şimşek
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: İlker Yasin Avcı, Fatih Karatağ, Emre Doğu, Abdullah Buğra Taşkınsoy
Goller: DK 14: Doğan Karakuş (Altay), DK 85: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor)
Sarı Kartlar: DK 13: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor), DK 16: Saffet Gurur Yazar (Kırklarelispor), DK 45: Oğuzhan Erdoğan (Kırklarelispor), DK 68: Caner Koca (Kırklarelispor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.