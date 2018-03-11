Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2
TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Sultanbeyli Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 2-1 kazandı.
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Caner Bulut, Ramazan Aydın, Yusuf Atay, Mehmet Arı, Recep Metin, Yılmaz Lüle (77' Ünal Avcı), Aykut Çakay (46' Onur Erdem Günel), Semih Mustafa Usta (60' Fırat Bozkurt)
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Dursun Türk (77' Serkan Silan), Safa Ali Memnun, Yasin Tosun, Fatih Dalgıç, Ufuk Ayaydın (65' Hasan Üstübücü), Hakan Akman, Gökhan Cingirt, Anıl Gir
Teknik Direktör: İhsan İdikut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökhan Özbulut, Metin Cebeci, Servet Bozkurt, Tuğrul Akkoyun
Goller: DK 13: Gökhan Cingirt (Sultanbeyli Bel.), DK 18: Dursun Türk (Sultanbeyli Bel.), DK 57: Onur Demir (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: DK 36: Semih Mustafa Usta (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 40: Ramazan Aydın (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 44: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 62: Hasan Kaya (Sultanbeyli Bel.), DK 90: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: İbrahim Karaca (Büyükçekmece Tepecikspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.