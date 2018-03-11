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Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1 - SULTANBEYLİ BEL. 2

Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2

TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Sultanbeyli Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 2-1 kazandı.

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Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2

TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Sultanbeyli Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 2-1 kazandı.

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Caner Bulut, Ramazan Aydın, Yusuf Atay, Mehmet Arı, Recep Metin, Yılmaz Lüle (77' Ünal Avcı), Aykut Çakay (46' Onur Erdem Günel), Semih Mustafa Usta (60' Fırat Bozkurt)

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Dursun Türk (77' Serkan Silan), Safa Ali Memnun, Yasin Tosun, Fatih Dalgıç, Ufuk Ayaydın (65' Hasan Üstübücü), Hakan Akman, Gökhan Cingirt, Anıl Gir

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Hakem: Gökhan Özbulut, Metin Cebeci, Servet Bozkurt, Tuğrul Akkoyun

Goller: DK 13: Gökhan Cingirt (Sultanbeyli Bel.), DK 18: Dursun Türk (Sultanbeyli Bel.), DK 57: Onur Demir (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Semih Mustafa Usta (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 40: Ramazan Aydın (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 44: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 62: Hasan Kaya (Sultanbeyli Bel.), DK 90: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: İbrahim Karaca (Büyükçekmece Tepecikspor)

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Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2
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