E.Velimeşespor 1 - Yeşil Bursa 0
TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında E.Velimeşespor ile Yeşil Bursa General Basri Saran Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı E.Velimeşespor 1-0 kazandı.
E.Velimeşespor: Erhan Kırcı, Selçuk Baştürk, Emre Karadağ (87' Selim Şahinbaş), Caner Karuk, Bahtiyar Yıldırım, Semih Kahraman, İbrahim Fatih Dilek (70' Oğuzhan Çimen), Fahri Eren Pamuk (60' Metehan Mimaroğlu), Baran Işık, İlker Ataseven, Gökdeniz Varol
Teknik Direktör: Özgür Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Yeşil Bursa: Ömürcan Çavuşoğlu, Fatih Şen, İbrahim Ethem Sevinç, Berke Sağkan (46' Ömer Gür), Hakan Yavuz, Tuncay Öndel (72' Enes Çavuş), Ömer Çoban, Mustafa Emre Can (81' Berat Jonathan Ustabaşı), Ogün Bayrak, Tugay Meşekoparan, Ozan Karabacak
Teknik Direktör: Hüseyin Hürsoy
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tarık Güldal, Bekir Özçelik, Yasin Kılıç, Hasan Kılıçarslan
Gol: DK 53: İbrahim Fatih Dilek (E.Velimeşespor)
Sarı Kartlar: DK 9: Baran Işık (E.Velimeşespor), DK 22: Bahtiyar Yıldırım (E.Velimeşespor), DK 45: Tuncay Öndel (Yeşil Bursa), DK 67: İbrahim Ethem Sevinç (Yeşil Bursa), DK 71: Caner Karuk (E.Velimeşespor), DK 83: Ömer Çoban (Yeşil Bursa), DK 89: Adem Acar (Yeşil Bursa), DK 90: Ömer Gür (Yeşil Bursa)
Kırmızı Kart: DK 69: Gökdeniz Varol (E.Velimeşespor)
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