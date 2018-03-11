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Orhangazispor 1 - 12 Bingölspor 1
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ORHANGAZİSPOR 1 - 12 BİNGÖLSPOR 1

Orhangazispor 1 - 12 Bingölspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 26. haftasında Orhangazispor ile 12 Bingölspor Orhangazi İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Orhangazispor 1 - 12 Bingölspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 26. haftasında Orhangazispor ile 12 Bingölspor Orhangazi İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Orhangazispor: Erman Öztürk, Mustafa Demir, Yunus Topçu, Muammer Erdoğdu, Hasan Kul, Uğur Adem Gezer, Kayhan Arduç (46' Murat İrişli), Mustafa Yüksektepe, Gökhan Öztürk, Atahan Mehmet Kömürlü (80' Ercan Karaca), Emre Aktaş

Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü

12 Bingölspor: Taylan Arman, Mehmet Sait Ulucan, Doğancan Kılıç, Emre Fırtına (83' Talha Çoban), Barış Şaffak (77' Mehmet Ali Can), Gökhan Solak, Fatih Uyar, Enver Abdullah Filiz (76' Ogün Aytaç Yavuz), Harun Kavaklıdere, Özkan Yılmaz, Muhammed Burak Çelik

Teknik Direktör: Ali Beykoz

Hakem: Burak Pakkan, Segah Tunçkol, Şeyhmus Baysal, Adem Bozkurt

Goller: DK 61: Barış Şaffak (12 Bingölspor), DK 66: Mustafa Demir (Orhangazispor)

Sarı Kartlar: DK 39: Yunus Topçu (Orhangazispor), DK 40: Gökhan Solak (12 Bingölspor), DK 52: Emre Aktaş (Orhangazispor)

Kırmızı Kartlar: DK 45: Yunus Topçu (Orhangazispor), DK 87: Emre Aktaş (Orhangazispor)

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İşte Orhangazispor - 12 Bingölspor maçında ilk 11'ler
7
Klasspor 10 yaşında...
Orhangazispor 0 - Kemerspor 2003 3
12 Bingölspor 1 - Bayburtspor 3
Kemerspor 2003 2 - 12 Bingölspor 0
Yomraspor 0 - Orhangazispor 0
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