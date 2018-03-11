Orhangazispor 1 - 12 Bingölspor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 26. haftasında Orhangazispor ile 12 Bingölspor Orhangazi İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Orhangazispor: Erman Öztürk, Mustafa Demir, Yunus Topçu, Muammer Erdoğdu, Hasan Kul, Uğur Adem Gezer, Kayhan Arduç (46' Murat İrişli), Mustafa Yüksektepe, Gökhan Öztürk, Atahan Mehmet Kömürlü (80' Ercan Karaca), Emre Aktaş
Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü
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12 Bingölspor: Taylan Arman, Mehmet Sait Ulucan, Doğancan Kılıç, Emre Fırtına (83' Talha Çoban), Barış Şaffak (77' Mehmet Ali Can), Gökhan Solak, Fatih Uyar, Enver Abdullah Filiz (76' Ogün Aytaç Yavuz), Harun Kavaklıdere, Özkan Yılmaz, Muhammed Burak Çelik
Teknik Direktör: Ali Beykoz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Pakkan, Segah Tunçkol, Şeyhmus Baysal, Adem Bozkurt
Goller: DK 61: Barış Şaffak (12 Bingölspor), DK 66: Mustafa Demir (Orhangazispor)
Sarı Kartlar: DK 39: Yunus Topçu (Orhangazispor), DK 40: Gökhan Solak (12 Bingölspor), DK 52: Emre Aktaş (Orhangazispor)
Kırmızı Kartlar: DK 45: Yunus Topçu (Orhangazispor), DK 87: Emre Aktaş (Orhangazispor)
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