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Çatalca Spor 1 - Y.Altındağ Bel. 0
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ÇATALCA SPOR 1 - Y.ALTINDAĞ BEL. 0

Çatalca Spor 1 - Y.Altındağ Bel. 0

TFF 3.Lig 1.Grup 26. haftasında Çatalca Spor ile Y.Altındağ Bel. Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çatalca Spor 1-0 kazandı.

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Çatalca Spor 1 - Y.Altındağ Bel. 0

TFF 3.Lig 1.Grup 26. haftasında Çatalca Spor ile Y.Altındağ Bel. Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çatalca Spor 1-0 kazandı.

Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Arif Güner, Selçuk Çalışır, Mehmet Kahvecioğlu, Cengizhan Koç, Veysel Kılıç (76' Ömer Faruk Acı), Emre Turgut (90' Emre Özer), Sertaç Gökaltın, Sadık Arda Yılmaztürk, Barış Dillioğlu, Recep Akkemik (65' Ufuk Özcan)

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Emre Gürbüz, Yalçın Eycan Kaya, Barış Bozal, Oktay Kancı, Salih Yurt, Barış Çiçek, Mertcan Demirer (89' Emrah Sürücü), İsmail Sevindi, Barış Bozdilki (68' Hüseyin Korkmaz), Burhanettin Çakırefe

Teknik Direktör: Mehmet Akbulut

Hakem: Adem Cinek, Şener İnan, Emre Dursun, Ömür Bozkurt

Gol: DK 90: Barış Kazer (Çatalca Spor)

Sarı Kartlar: DK 60: Arif Güner (Çatalca Spor), DK 68: Burhanettin Çakırefe (Y.Altındağ Bel.)

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