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Z. Kömürspor 1 - Karşıyaka 0
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Z. KÖMÜRSPOR 1 - KARŞIYAKA 0

Z. Kömürspor 1 - Karşıyaka 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında Z. Kömürspor ile Karşıyaka Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Z. Kömürspor 1-0 kazandı.

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Z. Kömürspor 1 - Karşıyaka 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında Z. Kömürspor ile Karşıyaka Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Z. Kömürspor 1-0 kazandı.

Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer, Okan Duran, Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Hasan Küçcük (69' Furkan Demir), Mustafa Tahir Babaoğlu (90' Raşit Sevindir), Mert Caymaz, Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Uğur Durmuş (83' Semih Beyaz)

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Metin Peker, Mustafa Değirmenci (31' Abdülhamit Yıldız), Özgür Güler, Mustafa Aşan, Mahmut Temür (46' Hakan Kuş), Battal Demirbilek, Arif Cılak, Doğukan İnci, Tayfun Pektürk (83' Muhammet Fatih Öztekin)

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Mustafa Aydın, Kerem Yükünç, Orhan Fahlıoğulları, Burak Özcan

Gol: DK 88: Okan Duran (Z. Kömürspor)

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