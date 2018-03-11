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Kastamonuspor 1966 2 - Eyüpspor 1
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KASTAMONUSPOR 1966 2 - EYÜPSPOR 1

Kastamonuspor 1966 2 - Eyüpspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Eyüpspor Kastamonu Gazi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 2-1 kazandı.

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Kastamonuspor 1966 2 - Eyüpspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Eyüpspor Kastamonu Gazi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 2-1 kazandı.

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Veli Kızılkaya (76' Burak Can Kunt), Oğuz Özden, Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Ferit Erişçi, Nuri Fatih Aydın (51' Halil İbrahim Tuna), Savaş Tağa, Youssef Yeşilmen (90' Mustafa Pınar), Muhammet Haşim Çoban, Oğuzhan Öztürk

Teknik Direktör:

Eyüpspor: Evren Özyiğit, Ahmet Devret, Dede Çelik, Murat Akçay (76' Serkan Çalık), Doğukan Bad, Bilal Gülden, Gencay Erten, İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz (46' Kıvanç Salihoğlu), Berkan Burak Turan, Mehmet Kodeş (81' Atakan Arslan)

Teknik Direktör: Ekrem Al

Hakem: Davut Dakul Çelik, Osman Kozan, Ercan Aydın, Direnç Tonusluoğlu

Goller: DK 6: Murat Akçay (Eyüpspor), DK 22: Nuri Fatih Aydın (Kastamonuspor 1966), DK 35: Muhammet Haşim Çoban (Kastamonuspor 1966)

Sarı Kartlar: DK 27: Ümit Karaal (Kastamonuspor 1966), DK 64: Youssef Yeşilmen (Kastamonuspor 1966), DK 68: Veli Kızılkaya (Kastamonuspor 1966), DK 90: Berkan Burak Turan (Eyüpspor)

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İşte Kastamonuspor 1966 - Eyüpspor maçında ilk 11'ler
7
Klasspor 10 yaşında...
Etimesgut Bld. 1 - Kastamonuspor 1966 0
Eyüpspor 3 - Afjet Afyonspor 1
Kastamonuspor 1966 1 - Menemen Bel. 3
Amed Sportif 4 - Eyüpspor 1
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