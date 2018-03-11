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Çorum Bel. 0 - Tarsus İdman Yurdu 0
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ÇORUM BEL. 0 - TARSUS İDMAN YURDU 0

Çorum Bel. 0 - Tarsus İdman Yurdu 0

TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Çorum Bel. ile Tarsus İdman Yurdu Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çorum Bel. 0 - Tarsus İdman Yurdu 0

TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Çorum Bel. ile Tarsus İdman Yurdu Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Tevfik Doğukan Pala, Akın Karaaslan, Ertuğrul Sancaktutan, Yakup Yiğit, Mert Sarı (66' Oğuzhan Yalçın), Özgür Kedikli, Salim Uzun (82' Mehmet Zahit Çınar), Doğan Can Davas, Emre Okur (70' Taner Gürsoy), Abuzer Toplu

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Sefacan Taşkolu, Muhammed Ali Kurt, Yasin Elmas (90' Mümin Aysever), Nurullah Kaya (80' Mahmut Metin), Abdurrahman Canlı, Ergun Cengiz, Yılmaz Can Taşkıran (70' Samet Eker)

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Hakem: Tolga Sancak, Turgut Evran, Ömer Lütfü Aydın, Şahin Berker

Sarı Kart: DK 80: Ertuğrul Sancaktutan (Çorum Bel.)

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