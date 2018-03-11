Sivas Belediyespor 3 - Bucaspor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Sivas Belediyespor ile Bucaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 3-1 kazandı.
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Ali Aydın, Tunay Acar, Nuri Melih Mursal, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Samet Katanalp, İlker Sayan (67' Niyazi Batuhan Salman), Feyyaz Belen (67' Fatih Çiplak), Seyid Ahmet Han, Sinan Akaydin
Teknik Direktör: Cevat İrez
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Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Murat Akyüz, Abdullah Balikuv (63' İsa Güler), Uğurcan Yazğılı, Emre Toraman, Onur Alkan (69' Cuma Menize), İbrahim Şirin, Ömer Kanberoğlu (81' Deniz Pero), Oğuz Aydın, İlyas Çakmak
Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen
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Hakem: Murat Erdoğan, Yavuz Bahadır Ordu, Kemal Mavi, Volkan Şeker
Goller: DK 7: Emre Özkan (Sivas Belediyespor), DK 28: Samet Katanalp (Sivas Belediyespor), DK 49: Sinan Akaydin (Sivas Belediyespor), DK 70: Emre Özkan (Bucaspor)
Sarı Kartlar: DK 22: Abdullah Balikuv (Bucaspor), DK 51: Emre Toraman (Bucaspor), DK 53: Tunay Acar (Sivas Belediyespor), DK 74: Niyazi Batuhan Salman (Sivas Belediyespor), DK 76: Oğuz Aydın (Bucaspor), DK 90: Murat Akyüz (Bucaspor)
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