Mersin İdmanyurdu 0 - Tuzlaspor 5

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Tuzlaspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 5-0 kazandı.

Mersin İdmanyurdu: Dursun Cem Ateş, Bekir Can Sönmez, Mert Arabacı (57' Mustafa Çiçekli), Emre Güney Aras, Doğukan Ateş, Kudbettin Tekin Oğrak, Emre Can Dönmez, Oğuz Can Yorulmuş, Emir Kaan Gültekin, Hüseyin Dalmış, Batuhan Yarbaşar (46' Abdurrahman Türkmen)

Teknik Direktör: Nasır Belci

Kulüp Sayfası Mersin İdmanyurdu

Haberleri İstatistikleri

Tuzlaspor: İsmail Çipe, Ayhan Tuna Üzümcü, Bülent Uzun, Lider Koç, Emre Keleşoğlu, Kerem Şeras (63' Turgay Gölbaşı), Mehmet Ozan Tahtaişleyen (85' Can Demir Aktav), Hacı Mustafa Karabulut, Berat Ali Genç (69' Cem Sultan), Sadık Baş, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Kulüp Sayfası Tuzlaspor

Haberleri İstatistikleri

Hakem: Bilal Köseoğlu, Cankut Gönenç, Çetin Öncel, İsmail Güzel

Goller: DK 13: Hacı Mustafa Karabulut (Tuzlaspor), DK 17: Murat Yılmaz (Tuzlaspor), DK 42: Hacı Mustafa Karabulut (Tuzlaspor), DK 53: Murat Yılmaz (Tuzlaspor), DK 75: Sadık Baş (Tuzlaspor)



Sarı Kartlar: DK 39: Kerem Şeras (Tuzlaspor), DK 48: Abdurrahman Türkmen (Mersin İdmanyurdu), DK 55: Hüseyin Dalmış (Mersin İdmanyurdu), DK 71: Emre Keleşoğlu (Tuzlaspor)