Gençlerbirliği'nin hasreti 17 seneyi geçti

10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste Alanyaspor ve Beşiktaş’a mağlup olan Gençlerbirliği’nin lig maçlarında Beşiktaş deplasmanındaki kazanamama süresi de 17 yılı geçti.



Beşiktaş ile lig tarihi boyunca deplasmanda oynadığı maçlarda yalnızca 1 galibiyet alabilen kırmızı-siyahlılar, 2 Aralık 2000’de İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ankara ekibi bu tarihten sonra İstanbul’da oynanan lig maçlarında galibiyet alamadı. Beşiktaş’a karşı deplasmanda toplamda 3 kez kazanabilen Gençlerbirliği, 5 Mart 2003 tarihinde Türkiye Kupası mücadelesinde, normal süresi 3-3 biten maçı uzatma dakikalarında attığı golle 4-3 kazanmıştı. Gençlerbirliği'nin diğer galibiyeti ise 18 Mart 1950 senesinde Türkiye Milli Eğitim Kupası karşılaşmasındaydı. Ankara temsilcisi bu maçta 1-0 kazanarak Beşiktaş deplasmanındaki ilk galibiyetini almıştı.