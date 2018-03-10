Ümit Özat: Ben oyuncularımın bu kadar yaslanacağını bilmiyordum!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından konuştu. Ligin en güçlü takımına karşı oynadıklarını söyleyen Özat, maçın son dakikalarında Şenol Güneş’in, taç atmak isteyen oyuncunun önünü net şekilde kestiğini söyledi.

Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini alan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Ümit Özat karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Özat, “Esasında maç evvelinde düşündüğümüz gerçekleşmedi. Ofansif kadroyla sahaya çıktık. Daha doğru çıkışlar yapsaydık farklı bir sonuçla dönebilirdik. Normal bir oyundu. Puan ya da puanlar alsak bize ekstra katkısı olurdu. Önümüzde Akhisar maçı var. Kazanan her zaman haklıdır, kazananı tebrik etmek gerekir” dedi.

Ofansif bir kadroyla sahaya çıktıklarını söyleyen Özat, “İnönü’de herhalde bu kadar ofansif kimse oynamamıştır. Ben oyuncuların bu kadar yaslanacağını bilmiyordum. Benim onlara güvenimden daha fazla, onların kendi yeteneklerine güvenmesi gerekiyor. Bazı oyuncular birbirlerine eşlik edebilse, doğru paslar yapabilseydik, oyun daha da soğuyabilirdi. Sonuçta karşınızda güçlü bir takım var. İlk yarıyı önde bitirebilirdik. Planlarımızda ilk yarını sonuçlarına göre oyunlarımız vardı. Alper’in sarı kartı ve Jailton’un sakatlanması bizi etkiledi. Önümüzde 9 maç var. Geldiğimizde son sırada olan bir takım vardı. Uzun bir seri yakalamamıza karşın cendereden çıkamadık. Direkt rakiplerimiz de puan alıyor” açıklamasını yaptı.



“En iyi kadro Beşiktaş ve Başakşehir’de”

Şampiyonluk yarışının kendisini ilgilendirmediğini ancak bu konuyla ilgili yorum yapacağını söyleyen Ümit Özat, “Şampiyonluk yarışı beni çok ilgilendirmiyor. Bu ligin en iyi kadrosu Beşiktaş ve Başakşehir’de. Bu anlamda avantajlılar. Ancak Fatih Hoca’nın gelişi Galatasaray’a artı kattı. Fenerbahçe’nin zor maçları bitti. Seri yakalarsa, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in birbirleriyle maçları var. Köprünün altından çok sular akar. Beşiktaş ve Başakşehir’in kadroları çok geniş. Kazanan hak ettiği bir şampiyonluk almış olacaktır” dedi.

Daha önce 40 ile 43 puan arasında bir hedef koyduğunu söyleyen Özat, “Alanya maçı hesapta olmayan bir kayıptı. Osmanlı maçı deplasmandı, bunun dışında Alanya maçı hariç bir kaybımız yok. Bu hedefi yakalarsak rahatlarız. Bu da 2 maçta 1 galibiyet anlamına geliyor. 2 hafta önce Alanya’dan 5 puan öndeydik ama bugün 1 puan geriye düştük. Takımların birbirleriyle oynadığı maçlar belirliyor. 13. haftada Karabük’ten önce ilk düşen takım olarak Gençlerbirliği gösteriliyordu. İç saha maçlarında seyircimizin desteğiyle, İlhan Cavcav sezonunda bu takımı ligde tutmamız gerekiyor. Geçen sene son yılların en başarılı sezonunu yaşadık ancak konuşulmadı. Bu sezon sonunculuktan aldık, buraya getirdik ancak başarılı gibi konuşuluyor” ifadelerini kullandı.



“Net şekilde taç kullanan oyuncu engellendi”

10 maçlık yenilmezlik serisinin oyuncuları etkilemediğini düşünen Ümit Özat, “Bu takımda 5, 6 yeni oyuncu var. Sıkıntı yaşayacağımızı sezon başında söylemiştim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe; Bayern Münih’e karşı nasıl oynuyorsa, Anadolu kulüpleri de gelip burada aynı şekilde oynuyor” dedi.

Maçın son anlarında Şenol Güneş’in taç atan oyuncuyu engelleyip engellemediği sorulan Özat, “Bunları söyleyince saygısız diyorlar. Orada net şekilde bilerek taç atan oyuncunun önünü kesme var. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. İsmini zikretmek istemiyorum, benden başka teknik adamların da başına gelebilecek olaylar. Bu kişileri ilgilendirir camiaları değil. Ben 100 yıllık çınarlara laf söyleyecek durumda değilim. Kişiler arasındaki sorunlar, camiaları bağlamamalı” diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından soruları yanıtladı. Ligin iyi takımlarından oynadıklarını söyleyen Güneş, 2 haftada 2 sıra birden yükseldiklerini de sözlerine ekledi.

Gençlerbirliği karşısında 1-0 kazanarak üst üste 3. galibiyetine imza atan ve puanını 50’ye yükselten Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Son haftaların iyi takımlarından birisiyle oynadık. İyi niyetli oynadılar, biz de aynı şekilde oynadık. Oyun olarak üstünlüğümüz skora yansımadı. İlk yarıda 2 hatamız vardı, ikinci yarıda fazla pozisyon vermedik. Final pasları ve gol vuruşlarında etkili olamadığımız için skor farklı olmadı. Oynadığımız futbolun karşılığını alıp eksik yanlarımızı düzeltmek için gidiyoruz. Maç maç ilerliyoruz. Rakiplerin ne yaptığı da önemli. Geriye değil, ileriye bakmak zorundayız. 2 haftada 2 sıra yükseldik. Galatasaray’ın 1 maçı var. Şu anda henüz öne geçemedik. Hedefimiz bunu başarmak” açıklamasını yaptı.



“Bayern maçından sonra önceliğimiz lig oldu”

Taraftarların çok güzel bir ortam hazırladığını söyleyen Şenol Güneş, “Futbol taraftarla oynanır. Bu ambiyans rakibi de olumlu etkiledi. Bazen panik, bazen telaş gibi çok eksik kaldığımız noktalar oldu. Taraftarlara teşekkür ederim. Maçtan önce, maç içinde ve maç sonrasında olağanüstü bir aile ortamı yaşattılar bize” dedi.

Bayern Münih’le oynanan ilk maçın ardından artık lige odaklandıklarını da sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa’da oynayan bir takımın önceliği Avrupa olmalı. İkisini bir götürürken, Bayern maçında, önceliğimiz iyi oyun ve alacağımız sonuçlardı. Bayern Münih maçında da 10 kişi kalıp yediğimiz golden sonra hayallerimiz suya düştü. Hedefi düşürdüğümüz bir maç oldu. Bu konuda haklı eleştiriler de oldu. 2, 3 kulvarda zaman zaman etkileşim olacaktır. Şu andan itibaren ligi düşünüyoruz ve sonuçların ne olacağını göreceğiz. Bayern maçında hedefi bu şekilde kaybetmek, Türkiye ve Beşiktaş için iyi olmadı. Kafa kafaya oynayabilirdik. Artık lige odaklanacağız” diye konuştu.



“Taç kullandırtmamak benim görevim değil”

Maçın son dakikalarında Gençlerbirliği oyuncusunun taç atışını kullanmasına engel olduğu yönünde sorulan bir soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, “Benim görevim değil ki taç kullandırmamak. Ben Vagner’in geriye dönmemesini kabullenemiyorum. Bununla uğraşıyordum. Bu tür dedikodulardan sıkıldım artık” dedi.

Takımdaki oyuncuların hepsinin çok önemli oyuncular olduğunu söyleyen Güneş, “Oğuzhan da bizim oyuncumuz, Vagner de Caner de bizim oyuncumuz. Herkes bu takımın parçası. Beşiktaş büyük bir takım ve hedefleri büyük. Zaman zaman iyi oynar, zaman zaman da kötü oynar oyuncular. Önemli olan birlikte hareket etmektir. Bir takımın oyun düzeni olduğu kadar oyuncuların de ne yapacağı önemli. Bir ara Babel’i santrfora, Lens’i sola aldık. Defans arasına sızmak ağırlıktaydı. Bazı planlar gerçekleşir, bazıları gerçekleşmez. Pas yüzdesinde ve şutlarda eksik kaldık. Bunun dışında iyiydik” diyerek sözlerini tamamladı.