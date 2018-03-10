Buz: Çok farklı kazanabilirdik...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "Çok daha farklı kazanabilirdik" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, ligde bulundukları konum itibarıyla mutlak kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarına işaret etti.

Buz, son haftalarda kötü oynamadıklarını ancak bir türlü skoru alamadıklarını belirterek, "Her hafta inanılmaz çetin bir mücadele var. Bugün 2-0 ve 2-1'den sonra yakaladığımız pozisyonlar çok netti. Çok daha farklı kazanabilirdik." diye konuştu.

Bursaspor'da Batalla ve Kembo gibi önemli oyuncuları iyi marke ettiklerini dile getiren Buz, şöyle devam etti:

"Belirli oyuncuları iyi tuttuktan sonra oyunu forse edip pozisyonlara girmek istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çok net pozisyonlar yakaladık. Onları gole çeviremedik. Stres faktörü… Bu mücadele içerisinde futbol olarak ısırmanız gerekiyor. Bunu da arkadaşlarımız yaptı, takımımı kutluyorum. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Bugün seviniyoruz ama yarından itibaren Kardemir Karabükspor maçına odaklanacağız."

Maç içinde hakemin kararlarına yönelik tepkileri sorulan Buz, "Hakem, ilk devrede Titi'nin pozisyonunda hiçbir şey vermedi. Son adam, çok tehlikeli pozisyon. Umar biraz daha kafasını sokmuş olsaydı sıkıntı olurdu. Sarı kartlara da bakabilirsiniz. Hakeme tepki derken, ben oyunu yaşayan bir adamım." yanıtını verdi.