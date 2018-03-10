Beşiktaş 1 - Gençlerbirliği 0
Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gary Medel, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Jeremain Lens (64' Caner Erkin), Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Anderson Talisca (82' Oğuzhan Özyakup), Alvaro Negredo (74' Vagner Love)
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Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Alper Uludağ (59' Abdul Khalili), Florentin Pogba, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Aydın Karabulut (68' Elvis Manu), Marko Milinkovic, Aleksandar Scekic, Jailton Paraiba (46' Zeki Yavru), Petar Skuletic
Teknik Direktör:
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Gol: DK 53: Anderson Talisca (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 37: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği), DK 41: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 54: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 57: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 60: Atiba Hutchinson (Beşiktaş)
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