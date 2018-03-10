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Osmanlıspor 2 - Bursaspor 1
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OSMANLISPOR 2 - BURSASPOR 1

Osmanlıspor 2 - Bursaspor 1

Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Osmanlıspor ile Bursaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-1 kazandı.

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Osmanlıspor 2 - Bursaspor 1

Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Osmanlıspor ile Bursaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-1 kazandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam, Adrien Regattin, Payam Sadeghian (55' Serdar Gürler), Tortol Lumanza Lembi (77' Mehmet Güven), Aminu Umar (90' Numan Çürüksu), Mehmet Batdal

Teknik Direktör:

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı (46' Moussa Sow), Ertuğrul Ersoy, Jires Kembo-ekoko, Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan (67' Dzon Delarge), Mikel Agu, Abdullahi Shehu, Bogdan Stancu (80' Gheorghe Grozav)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 17: Aminu Umar (Osmanlıspor), DK 43: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 48: Jires Kembo-ekoko (Bursaspor)

Sarı Kartlar: DK 42: Abdullahi Shehu (Bursaspor), DK 54: Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor), DK 56: Tiago Pinto (Osmanlıspor), DK 82: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 86: Gheorghe Grozav (Bursaspor), DK 87: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 90: Mehmet Güven (Osmanlıspor)
 

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