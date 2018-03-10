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Elazığspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 2
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ELAZIĞSPOR 1 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 2

Elazığspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 2

TFF 1.Lig 27. haftasında Elazığspor ile Gazişehir Gaziantep FK Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 2-1 kazandı.

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Elazığspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 2

TFF 1.Lig 27. haftasında Elazığspor ile Gazişehir Gaziantep FK Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 2-1 kazandı.

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Sezgin Coşkun, Orhan Şam (5' Serkan Kurtuluş), Canberk Dilaver, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos (86' Kadir Bekmezci), Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Lamine Diarra, Ioan Hora (63' Mertan Caner Öztürk)

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Okan Derici (61' Muhammet Ertürk), Tugay Kaçar (49' Prince Segbefia), Adama Ba (82' Serdar Deliktaş), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 36: Adama Ba (Gazişehir Gaziantep FK), DK 73: Lamine Diarra (Elazığspor), DK 90: İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 14: İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep FK), DK 39: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 45: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), DK 66: Murat Akça (Elazığspor), DK 69: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK), DK 82: Tom Silva (Elazığspor), DK 88: Canberk Dilaver (Elazığspor)

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