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Ümraniyespor 2 - Manisaspor 0
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ÜMRANİYESPOR 2 - MANİSASPOR 0

Ümraniyespor 2 - Manisaspor 0

TFF 1.Lig 27. haftasında Ümraniyespor ile Manisaspor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-0 kazandı.

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Ümraniyespor 2 - Manisaspor 0

TFF 1.Lig 27. haftasında Ümraniyespor ile Manisaspor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-0 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Aaron Appindangoye, Cleyton (69' Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Serdar Özbayraktar (46' Samet Asatekin)

Teknik Direktör:

Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Akın Açık (71' Ömer Atiş), Berk Cambaz, Furkan Parsak, İlkay Gül, Bilal Sebaihi, Alper Önal (58' Ulaş Doğuş Kaya), Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı, Kemal Temel, Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 7: Mehmet Sedef (Ümraniyespor), DK 82: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 35: Akın Açık (Manisaspor), DK 42: Alper Önal (Manisaspor), DK 55: Timur Temeltaş (Ümraniyespor), DK 56: İlkay Gül (Manisaspor), DK 64: Samet Asatekin (Ümraniyespor)

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