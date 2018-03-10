Keçiörengücü 2 - Etimesgut Bld. 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Keçiörengücü ile Etimesgut Bld. Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 2-1 kazandı.
Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Ayhan Gürbüz (71' Uğur Utlu), Erdi Dikmen, Efe Can Çölbekler, Umut Pusat (81' İlyas Yavuz), Berat Satılmış (90' Tarık Mayhoş), Burak Aydın, Okan Baydemir, Okan Eken
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Sabri Turgut, Berat Çetinkaya, Alaettin Batuhan Tur, Fatih Selimhan Solmaz, Caner Yılmaz (62' Mehmet Fuat Gölbaşı), Eser Yayla (68' Erçin Ilgaz), Ahmet Kaan Ergün, Mikail Koçak, Yaşar Çetin, Muhammet Emre Kalkan (82' Emrah Bozkurt)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 11: Umut Pusat (Keçiörengücü), DK 36: Muhammet Emre Kalkan (Etimesgut Bld.), DK 57: Okan Eken (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: DK 18: Yaşar Çetin (Etimesgut Bld.), DK 34: Erdi Dikmen (Keçiörengücü), DK 38: Fatih Selimhan Solmaz (Etimesgut Bld.), DK 52: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 55: Okan Eken (Keçiörengücü), DK 85: Alaettin Batuhan Tur (Etimesgut Bld.), DK 85: Burak Aydın (Keçiörengücü)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.