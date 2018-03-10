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Keçiörengücü 2 - Etimesgut Bld. 1
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KEÇİÖRENGÜCÜ 2 - ETİMESGUT BLD. 1

Keçiörengücü 2 - Etimesgut Bld. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Keçiörengücü ile Etimesgut Bld. Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Keçiörengücü 2-1 kazandı.

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Keçiörengücü 2 - Etimesgut Bld. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Keçiörengücü ile Etimesgut Bld. Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 2-1 kazandı.

Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Ayhan Gürbüz (71' Uğur Utlu), Erdi Dikmen, Efe Can Çölbekler, Umut Pusat (81' İlyas Yavuz), Berat Satılmış (90' Tarık Mayhoş), Burak Aydın, Okan Baydemir, Okan Eken

Teknik Direktör:

Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Sabri Turgut, Berat Çetinkaya, Alaettin Batuhan Tur, Fatih Selimhan Solmaz, Caner Yılmaz (62' Mehmet Fuat Gölbaşı), Eser Yayla (68' Erçin Ilgaz), Ahmet Kaan Ergün, Mikail Koçak, Yaşar Çetin, Muhammet Emre Kalkan (82' Emrah Bozkurt)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 11: Umut Pusat (Keçiörengücü), DK 36: Muhammet Emre Kalkan (Etimesgut Bld.), DK 57: Okan Eken (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: DK 18: Yaşar Çetin (Etimesgut Bld.), DK 34: Erdi Dikmen (Keçiörengücü), DK 38: Fatih Selimhan Solmaz (Etimesgut Bld.), DK 52: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 55: Okan Eken (Keçiörengücü), DK 85: Alaettin Batuhan Tur (Etimesgut Bld.), DK 85: Burak Aydın (Keçiörengücü)

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