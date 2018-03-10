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Erokspor 1 - Tire 1922 Spor 2
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EROKSPOR 1 - TİRE 1922 SPOR 2

Erokspor 1 - Tire 1922 Spor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında Erokspor ile Tire 1922 Spor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 2-1 kazandı.

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Erokspor 1 - Tire 1922 Spor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında Erokspor ile Tire 1922 Spor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 2-1 kazandı.

Erokspor: Murat Hocaoğlu, Rızvan Şahin, Alişan Ural, Gökalp Seçal (75' Abdülkadir Akyıldız), Tolga Tekin, Adem Aydın, Aykut Emre Yakut (75' Mert Somay), Safa Çağlar, Alper Karaman, Cerem Talha Dinçer (56' Günay Şakar), Uğur Işıkal

Teknik Direktör:

Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan (46' Sergen Yakupçebioğlu), Erdinç Karakaş, Hasan Akdemir, Güner Okay, Ersin Aslantoğ, Nihat Yılmaz, Kemal Samet Özen (67' Furkan Tuşik), Mümin Talip Pazarlı, Gökhan Erdöl, Sefa Durmuş (78' Yunus Şimşek)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 19: Uğur Işıkal (Erokspor), DK 45: Sefa Durmuş (Tire 1922 Spor), DK 72: Sefa Durmuş (Tire 1922 Spor)

Sarı Kartlar: DK 42: Hasan Akdemir (Tire 1922 Spor), DK 48: Adem Aydın (Erokspor), DK 61: Rızvan Şahin (Erokspor), DK 63: Aykut Emre Yakut (Erokspor), DK 70: Mert Somay (Erokspor), DK 70: Nihat Yılmaz (Tire 1922 Spor), DK 78: Safa Çağlar (Erokspor)

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