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Darıca G.Birliği 4 - Diyarbekirspor 0
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DARICA G.BİRLİĞİ 4 - DİYARBEKİRSPOR 0

Darıca G.Birliği 4 - Diyarbekirspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında Darıca G.Birliği ile Diyarbekirspor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 4-0 kazandı.

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Darıca G.Birliği 4 - Diyarbekirspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında Darıca G.Birliği ile Diyarbekirspor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 4-0 kazandı.

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Emrullah Kokoç, Halil Çelik (89' Emrah Metoğlu), Aziz Kızılgün (75' Oktay Bala), Bünyamin Karataş, Hakkı Yıldız (69' Görkem Güven)

Teknik Direktör:

Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Abdullah Çetin, Emrah Kiraz, Emre Tosun, Osman Bayrak, Ercüment Balıkçı, Vedat Budak (46' Mehmet Özdıraz), Taner Yıldız, Muhammed Akarslan (46' Umut Dilek), Mustafa Aydoğdu, Yakup Alkan (59' Aykut Çift)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 37: Halil Çelik (Darıca G.Birliği), DK 57: Bünyamin Karataş (Darıca G.Birliği), DK 90: Emrullah Kokoç (Darıca G.Birliği), DK 90: Emrah Metoğlu (Darıca G.Birliği)

Sarı Kartlar: DK 43: Emrah Kiraz (Diyarbekirspor), DK 70: Abdullah Çetin (Diyarbekirspor), DK 79: Ercüment Balıkçı (Diyarbekirspor), DK 90: Gökhan Yenigün (Diyarbekirspor), DK 90: Oktay Bala (Darıca G.Birliği), DK 90: Emrah Metoğlu (Darıca G.Birliği)

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