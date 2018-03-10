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Bergama Bel. 2 - Bayburtspor 2
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BERGAMA BEL. 2 - BAYBURTSPOR 2

Bergama Bel. 2 - Bayburtspor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 26. haftasında Bergama Bel. ile Bayburtspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bergama Bel. 2 - Bayburtspor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 26. haftasında Bergama Bel. ile Bayburtspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Semih Durmuş, Mehmet Tatlı, Ulaş Sarı, Erdin Üzer, Tufan Deniz Gelen, Hakan Sayar, Berk Baran, Sercan Karagöz, Hüseyin Teker (13' Abdulgani Demir), İsmail Palta (48' Hacı Ömer Doğru)

Teknik Direktör:

Bayburtspor: Ramazan Aydın, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu, Ali Kemal Yükseker (75' Hacı Şükrü Çiçek), Özkan Toprak, Güray Gazioğlu (75' Nazif Şener), Aykut Sarıdoğan (68' Mert Özyıldırım), Eren Açıkgöz, Coşkun Yılmaz

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 20: Güray Gazioğlu (Bayburtspor), DK 49: Coşkun Yılmaz (Bayburtspor), DK 53: Tufan Deniz Gelen (Bergama Bel.), DK 72: Hacı Ömer Doğru (Bergama Bel.)

Sarı Kartlar: DK 41: Ali Kemal Yükseker (Bayburtspor), DK 54: Hüseyin Teker (Bergama Bel.), DK 89: Cantuğ Temel (Bergama Bel.)

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