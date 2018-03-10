Karacabey Birlik 1 - Utaş Uşakspor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Karacabey Birlik ile Utaş Uşakspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karacabey Birlik 1-0 kazandı.
Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, İlyas Yılmazer, Samet Önger, İlyas Akan, Samet Göker, Zafer Özden (78' Bünyamin Kasal), Çağrı Gülcü (90' Murat Yılmaz), Ömer Faruk Gümüş, Sedat Dursun, Uğur Erdoğan, Aziz Ceylan (73' Oğuzhan Türkmen)
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Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç (83' Özgen Erdem), Ahmet Aktaş, Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü (71' Selçuk Yıldırım), Nurettin Çağlar, Kerem Çağatay, Tayfur Emre Yılmaz, Halil İbrahim Cenik (64' Doğan Seçkin Şavkın), Şahin Fıstıkcı
Teknik Direktör:
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Gol: DK 74: Oğuzhan Türkmen (Karacabey Birlik )
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