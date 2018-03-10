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Fatih Karagümrük 2 - Fethiyespor 1
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FATİH KARAGÜMRÜK 2 - FETHİYESPOR 1

Fatih Karagümrük 2 - Fethiyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fethiyespor Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

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Fatih Karagümrük 2 - Fethiyespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fethiyespor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük: Tarık Çetin, Hüseyin Tokmak, Kenan Uz, Gökcan Gelmen, Fatih Kuruçuk, Halil Uysal (69' Sadık Eren Yıldırım), Can Morgül, Burak Göksel, Serkan Odabaşoğlu (78' Hasan Ülker), Ufuk Akyol, Emir Gökçe (85' Özer Kutlu)

Teknik Direktör:

Fethiyespor: Fatih Kaldan, Efe Karaoğlu, Ramazan Işık, Fahri Akyol, Yiğit Yöney, Anıl Taşdemir, Erdi Bakırcı, Metin Sevinç, Emrullah Yıldırım, Üstün Bilgi (78' Mustafa Diler), Ahmet Dereli

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 58: Emir Gökçe (Fatih Karagümrük), DK 74: Üstün Bilgi (Fethiyespor), DK 88: Özer Kutlu (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: DK 70: Metin Sevinç (Fethiyespor), DK 78: Ahmet Dereli (Fethiyespor), DK 88: Özer Kutlu (Fatih Karagümrük), DK 89: Burak Göksel (Fatih Karagümrük)

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