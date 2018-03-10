Payas Bel. 1 - Kocaelispor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Payas Bel. ile Kocaelispor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Payas Bel. 1-0 kazandı.
Payas Bel.: Suphi Dağ, Onur Çakır, Aykut Topal, Abdulsamet Kırım, Deniz Karadeniz, Zeki Korkmaz (69' Ömer Kızıldağ), Fatih Baydemir (72' İlyas Sarı), Koray Kurt, Gökhan Çırak, Tevfik Şanver, Murat Can Bölükbaşı (85' Sezer Çelik)
Teknik Direktör:
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Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Burak Özbakır (55' İshak Kurt), Hamza Mutlu, Mesut Özdemir, Sefa Narin (79' Mert Yavuz), Burak Süleyman, Ali Keten, Sinan Pektemek
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 8: Zeki Korkmaz (Payas Bel.)
Sarı Kartlar: DK 26: Murat Soner Başak (Kocaelispor), DK 55: Abdulsamet Kırım (Payas Bel.)
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