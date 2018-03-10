Yomraspor 1 - Düzcespor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 26. haftasında Yomraspor ile Düzcespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Yomraspor: Tunahan Dikişci, Sinan Altınel, Muhammet Mahmut Emir, Mehmetcan Köse (59' Ali Özgür Basa), Hüseyin Sürmeneli (46' Alaattin Tosun), Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Osman Mertoğlu, Hamit Bayraktar, Enes Erdal İç, Yasin Reis (78' Ertan Çolak)
Teknik Direktör:
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Düzcespor: Ali Alper Doğan, Tayfun Yanar, Burçak Özkanca, Hayrettin Cengiz, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş, Kemal Ünal (90' İsmail Türk), Hüseyin İriç (70' Ebu Sıddık Çelik), Serhat Baştan, Buğra Temel (61' Ahmet Üner), Mustafa Bedirhan Çelik
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 12: Kemal Ünal (Düzcespor), DK 63: Ali Özgür Basa (Yomraspor)
Sarı Kartlar: DK 11: Hüseyin Sürmeneli (Yomraspor), DK 25: Şenol Özyurt (Yomraspor), DK 40: Oktay Gümüş (Düzcespor), DK 45: Mehmetcan Köse (Yomraspor), DK 45: Serhat Baştan (Düzcespor), DK 69: Hayrettin Cengiz (Düzcespor), DK 88: Ahmet Üner (Düzcespor)
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