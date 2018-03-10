﻿
Sancaktepe Bel. 3 - İnegölspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

SANCAKTEPE BEL. 3 - İNEGÖLSPOR 1

Sancaktepe Bel. 3 - İnegölspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Sancaktepe Bel. ile İnegölspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 3-1 kazandı.

219 Okunma

Sancaktepe Bel. 3 - İnegölspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Sancaktepe Bel. ile İnegölspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 3-1 kazandı.

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Yener Demirci, Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Melik Derin, Bahadır Erol, Selim Kayacı (46' Mertcan Aktaş), İlker Avşar (68' Serhat Koruk)

Teknik Direktör:

İnegölspor: Şener Özcan, Kemal Hastürk, Anıl Şahin, Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Emrah Dağ, Raif Demir, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Kaan Aygün (65' Ahmet Hakan Şahin), Barış Sinan Üstün (68' Enes Ata)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 11: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.), DK 39: Melik Derin (Sancaktepe Bel.), DK 80: Serhat Koruk (Sancaktepe Bel.), DK 90: Cengiz Ötkün (İnegölspor)

Sarı Kartlar: DK 15: Emrah Dağ (İnegölspor), DK 66: Cengiz Ötkün (İnegölspor)

﻿

6
Klasspor 10 yaşında...
Bucaspor 2 - İnegölspor 1
Sarıyer 1 - Sancaktepe Bel. 1
Sancaktepe Bel. 4 - Kocaeli Birlik Spor 0
İnegölspor 2 - Sarıyer 1
İnegölspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿