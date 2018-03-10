Sancaktepe Bel. 3 - İnegölspor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Sancaktepe Bel. ile İnegölspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 3-1 kazandı.
Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erbay Eker, Yener Demirci, Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Melik Derin, Bahadır Erol, Selim Kayacı (46' Mertcan Aktaş), İlker Avşar (68' Serhat Koruk)
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İnegölspor: Şener Özcan, Kemal Hastürk, Anıl Şahin, Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Emrah Dağ, Raif Demir, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Kaan Aygün (65' Ahmet Hakan Şahin), Barış Sinan Üstün (68' Enes Ata)
Teknik Direktör:
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Goller: DK 11: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.), DK 39: Melik Derin (Sancaktepe Bel.), DK 80: Serhat Koruk (Sancaktepe Bel.), DK 90: Cengiz Ötkün (İnegölspor)
Sarı Kartlar: DK 15: Emrah Dağ (İnegölspor), DK 66: Cengiz Ötkün (İnegölspor)
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