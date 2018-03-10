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Ankara Demirspor 2 - 1461 Trabzon 1
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ANKARA DEMİRSPOR 2 - 1461 TRABZON 1

Ankara Demirspor 2 - 1461 Trabzon 1

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında Ankara Demirspor ile 1461 Trabzon Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ankara Demirspor 2-1 kazandı.

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Ankara Demirspor 2 - 1461 Trabzon 1

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında Ankara Demirspor ile 1461 Trabzon Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 2-1 kazandı.

Ankara Demirspor: Süleyman Kasap, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Ahmet Şahbaz, Kerem Vapurluoğlu, Sebahattin Usta, Burak Sürmeli (82' Çınar Tarhan), Bilal Özhan (66' Furkan Işıkdemir), Umut Aslan, Hasan Kaya, Muhammed Enes Yılmaz

Teknik Direktör:

1461 Trabzon: Ogün Çebi, Erhan Kurt, Rasimcan Değirmenci (54' Murat Cem Akpınar), Aykut Civelek, Ahmet Eren, Recep Uğur Öztürk, Melih Kabasakal (75' Ali Han Aydın), Yağızcan Erdem, Yunus Emre Çakır, Gökhan Aydaş (63' Savaş Çakır), Ali Han Tunçer

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 15: Sebahattin Usta (Ankara Demirspor), DK 34: Muhammed Enes Yılmaz (Ankara Demirspor), DK 83: Ali Han Tunçer (1461 Trabzon)

Sarı Kartlar: DK 50: Hüseyin Erol (Ankara Demirspor), DK 63: Bilal Özhan (Ankara Demirspor), DK 73: Adem Sağlam (Ankara Demirspor), DK 75: Burak Sürmeli (Ankara Demirspor), DK 80: Ali Han Aydın (1461 Trabzon), DK 82: Yağızcan Erdem (1461 Trabzon)

Kırmızı Kart: DK 87: Yağızcan Erdem (1461 Trabzon)

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