Pendikspor 0 - Hacettepe Spor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında Pendikspor ile Hacettepe Spor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hacettepe Spor 2-0 kazandı.
Pendikspor: Murat Günal, Erol Yükseker, Okan Yıldız, Berk Neziroğulları, Fatih Cerlek, Erdem Koçal (82' Yasin Abdioğlu), Mustafa Öztürk, Süheyl Çetin, Taha Tunç (46' Azad Filiz), Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Aytaç Öden (54' Arda Kızıldağ), Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Çağrı Bülbül (84' Mehmet Tuğrul Başkan), Mahmut Bilir, Kadir Arı (85' Mehmet Tuğrul Başkan), Serdarcan Eralp, Hüseyin Çolak (71' Orhan Evci), Noyan Öz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 72: Noyan Öz (Hacettepe Spor), DK 77: Alaaddin Okumuş (Hacettepe Spor)
Sarı Kartlar: DK 36: Fatih Cerlek (Pendikspor), DK 40: Aytaç Öden (Hacettepe Spor), DK 45: Mahmut Bilir (Hacettepe Spor), DK 45: Mehmet Alaeddinoğlu (Pendikspor), DK 59: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 73: Berk Neziroğulları (Pendikspor), DK 85: Çağrı Bülbül (Hacettepe Spor), DK 90: Noyan Öz (Hacettepe Spor), DK 90: Mehmet Tuğrul Başkan (Hacettepe Spor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.