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Pendikspor 0 - Hacettepe Spor 2
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PENDİKSPOR 0 - HACETTEPE SPOR 2

Pendikspor 0 - Hacettepe Spor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında Pendikspor ile Hacettepe Spor Pendik Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hacettepe Spor 2-0 kazandı.

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Pendikspor 0 - Hacettepe Spor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 26. haftasında Pendikspor ile Hacettepe Spor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hacettepe Spor 2-0 kazandı.

Pendikspor: Murat Günal, Erol Yükseker, Okan Yıldız, Berk Neziroğulları, Fatih Cerlek, Erdem Koçal (82' Yasin Abdioğlu), Mustafa Öztürk, Süheyl Çetin, Taha Tunç (46' Azad Filiz), Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu

Teknik Direktör:

Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Aytaç Öden (54' Arda Kızıldağ), Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Çağrı Bülbül (84' Mehmet Tuğrul Başkan), Mahmut Bilir, Kadir Arı (85' Mehmet Tuğrul Başkan), Serdarcan Eralp, Hüseyin Çolak (71' Orhan Evci), Noyan Öz

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 72: Noyan Öz (Hacettepe Spor), DK 77: Alaaddin Okumuş (Hacettepe Spor)

Sarı Kartlar: DK 36: Fatih Cerlek (Pendikspor), DK 40: Aytaç Öden (Hacettepe Spor), DK 45: Mahmut Bilir (Hacettepe Spor), DK 45: Mehmet Alaeddinoğlu (Pendikspor), DK 59: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 73: Berk Neziroğulları (Pendikspor), DK 85: Çağrı Bülbül (Hacettepe Spor), DK 90: Noyan Öz (Hacettepe Spor), DK 90: Mehmet Tuğrul Başkan (Hacettepe Spor)

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