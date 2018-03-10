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K.Erciyesspor 0 - Turgutluspor 9
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K.ERCİYESSPOR 0 - TURGUTLUSPOR 9

K.Erciyesspor 0 - Turgutluspor 9

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında K.Erciyesspor ile Turgutluspor Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Turgutluspor 9-0 kazandı.

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K.Erciyesspor 0 - Turgutluspor 9

TFF 3.Lig 2.Grup 26. haftasında K.Erciyesspor ile Turgutluspor Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Turgutluspor 9-0 kazandı.

K.Erciyesspor: Alperen Zan, Halil Karataş, İzzet Karagül, Yusuf Yücel, Osman Emre Balaman (79' Yakup Can Yazgan), Osman Türkmen, Emre Tunahan Gürbüz (57' Emre Duvar), Selim Başev, Furkan Ulus, Seyfettin Yesügey, Göktuğ Berathan Şeker

Teknik Direktör:

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Emre Avcı, Fatih Somuncu, Muhammed Can, Ferdi Başoda (75' Oğuzhan Kanmaz), Fatih Çakır (46' Fatih Üsküplü), Emin Altunay, Yaşar Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Ozan Şamiloğlu (64' Abdullah Berkay Velivar)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 21: Yaşar Yılmaz (Turgutluspor), DK 23: Ozan Şamiloğlu (Turgutluspor), DK 24: Fatih Somuncu (Turgutluspor), DK 37: Ozan Şamiloğlu (Turgutluspor), DK 41: Muhammed Can (Turgutluspor), DK 44: Yaşar Yılmaz (Turgutluspor), DK 74: Abdullah Berkay Velivar (Turgutluspor), DK 78: Emin Altunay (Turgutluspor), DK 90: Oğuz Yıldırım (Turgutluspor)

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