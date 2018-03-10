Demir Grup Sivasspor 2 - Kasımpaşa 2
Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani (37' John Boye), Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Robinho (72' Mert Hakan Yandaş), Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Thievy Bifouma (61' Zoro Cyriac), Arouna Kone
Teknik Direktör:
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Markus Neumayr (65' Ahmed Ildiz), Loret Sadiku, David Pavelka (87' Franck Etoundi), Trezeguet, Samuel Eduok (76' John Murillo), Mbaye Diagne
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 13: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 18: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 86: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 31: Carl Medjani (Demir Grup Sivasspor), DK 61: Markus Neumayr (Kasımpaşa), DK 66: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 71: John Boye (Demir Grup Sivasspor)
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