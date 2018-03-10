﻿
Rizespor'dan kritik galibiyet!
﻿
Site İçi Arama
﻿

RİZESPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET!

Rizespor'dan kritik galibiyet!

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında lider Çaykur Rizespor deplasmanda 6 maçta 5 galibiyet alan Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

284 Okunma

Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Boluspor ile Çaykur Rizespor Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Zolu mücadeleyi Çaykur Rizespor, Samu'nun 19. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Çaykur Rizespor puanını 52'ye yükseltti. 6 maç sonra yenilgiyle tanışan Boluspor ise 43 puanda kaldı.
Boluspor 0 - Çaykur Rizespor 1
Çaykur Rizespor'da hedef üç puan
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Çaykur Rizespor 5 - Gaziantepspor 1
6
Klasspor 10 yaşında...
Samsunspor 0 - Çaykur Rizespor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿