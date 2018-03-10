Boluspor 0 - Çaykur Rizespor 1
TFF 1.Lig 27. haftasında Boluspor ile Çaykur Rizespor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Özgür İleri, İrfan Başaran (46' Chukwuma Akabueze), Mustafa Durak, Yusuf Emre Gültekin (77' Guido Kocer), Melih Okutan (66' Andre Santos), Rydell Poepon
Teknik Direktör:
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Abdullah Durak (71' Koray Altınay), Galip Güzel, Robin Yalçın, Süleyman Koç (56' Oğulcan Çağlayan), Vedat Muriqi, Braian Samudio (89' Recep Niyaz)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 19: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 31: Mauricio Ramos (Çaykur Rizespor), DK 35: Mustafa Durak (Boluspor), DK 74: Rydell Poepon (Boluspor), DK 81: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 90: Renato Arapi (Boluspor)
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