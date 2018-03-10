﻿
Boluspor 0 - Çaykur Rizespor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BOLUSPOR 0 - ÇAYKUR RİZESPOR 1

Boluspor 0 - Çaykur Rizespor 1

TFF 1.Lig 27. haftasında Boluspor ile Çaykur Rizespor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

305 Okunma

Boluspor 0 - Çaykur Rizespor 1

TFF 1.Lig 27. haftasında Boluspor ile Çaykur Rizespor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Özgür İleri, İrfan Başaran (46' Chukwuma Akabueze), Mustafa Durak, Yusuf Emre Gültekin (77' Guido Kocer), Melih Okutan (66' Andre Santos), Rydell Poepon

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Abdullah Durak (71' Koray Altınay), Galip Güzel, Robin Yalçın, Süleyman Koç (56' Oğulcan Çağlayan), Vedat Muriqi, Braian Samudio (89' Recep Niyaz)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 19: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 31: Mauricio Ramos (Çaykur Rizespor), DK 35: Mustafa Durak (Boluspor), DK 74: Rydell Poepon (Boluspor), DK 81: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 90: Renato Arapi (Boluspor)

﻿

Rizespor'dan kritik galibiyet!
Çaykur Rizespor'da hedef üç puan
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Balıkesirspor Baltok 0 - Boluspor 2
Çaykur Rizespor 5 - Gaziantepspor 1
6
Klasspor 10 yaşında...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿