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Giresunspor seri yakalamak istiyor
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GİRESUNSPOR SERİ YAKALAMAK İSTİYOR

Giresunspor seri yakalamak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, yarın sahalarında yapacakları Adana Demirspor maçını kazanarak üst üste 3'üncü galibiyetlerini almak istediklerini

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Kazancıoğlu,  ligde zorlu bir sürecin ardından kazandıkları son iki maçın kendilerine moral olduğunu vurguladı.

Yeniden üst sıralara çıkmak için seri galibiyetler almak zorunda olduklarına işaret eden Kazancıoğlu, "Gazişehir Gaziantep ve Grandmedical Manisaspor maçlarıyla yakaladığımız çıkışı sürdürmeliyiz. Adana Demirspor maçını kazanarak üst üste 3'üncü galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kazancıoğlu, ligde play-off potası ile alt sıralar arasında çok puan farkı bulunmadığına dikkati çekerek, "Şimdilik 'sıralamada şurada oluruz' gibi bir hesaplama içinde değiliz. Her maçımızı kazanmaya odaklandık. Seri galibiyetler ligdeki yerimizi belirleyecek. İnşallah istediğimiz sonuçları alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarı maça davet eden Kazancıoğlu, "Onlardan tek isteğimiz 90 dakika boyunca takımlarını desteklemeleri. 12. adamın skor üzerindeki etkisi büyük. Adana Demirspor maçında da bu avantajımızı kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

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