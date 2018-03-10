Galatasaray’da derbi öncesi sarı kart alarmı

Spor Toto Süper Lig’de yarın Atiker Konyaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da alınacak sonucun önemi dışında bazı futbolcuların kart görmemeleri de gerekiyor. Çünkü sarı-kırmızılılar, ligin 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mariano, Sofiane Feghouli ve Fernando, yeşil-beyazlılara karşı sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek ve takımını bu önemli müsabakada yalnız bırakacak.