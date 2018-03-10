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Kazandığı maç sonrası hayatını kaybetti!
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KAZANDIĞI MAÇ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ!

Kazandığı maç sonrası hayatını kaybetti!

Boksör Scott Westgarth, Dec Spelman'ı yendiği maç sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak 31 yaşındaki talihsiz boksör yaşamını yitirdi.

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İngiliz böksör Scott Westgarth, Cumartesi akşamı Doncaster'da Dec Spelman'la karşı karşıya geldi. 31 yaşındaki Westgart  ringden sayıyla galip ayrıldı. Maç sonrası talihsiz boksör, röportajlar yapmasına karşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan Scott Westgarth kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Ölüm haberini sporcunun menajeri Stefy Bull sosyal medya hesabından doğruladı.

 

God bless @scottwestgarth 2 promote a Boxing show and a young man doing a job he loves losing his life I have no words RIP lad thoughts go out 2 yr family and yr team it’s been the hardest few days I’ve had to endure no idea what 2 do moving forward

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