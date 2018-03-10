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Samsunspor ile Gaziantepspor 37. randevuda!
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SAMSUNSPOR İLE GAZİANTEPSPOR 37. RANDEVUDA!

Samsunspor ile Gaziantepspor 37. randevuda!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Gaziantepspor ligin 27. haftasında 37. kez birbirlerine rakip olacaklar. 

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Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 11 Mart Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile 37. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin daha önce mücadele ettiği 36 resmi müsabakada kırmızı-siyahlıların 16, Samsunspor’un ise 14 galibiyeti bulunurken, 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma öncesinde Samsunspor 26 haftada topladığı 32 puanla 13. sırada yer alırken, 3 puanı silinen ve 4 puanı bulunan Gaziantepspor ise son sırada yer alıyor. 

Gaziantep’te daha önce oynanan 17 maçta ev sahibi ekip 10 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. 3 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Daha önce oynanan karşılaşmalarda Karadeniz ekibi, rakip fileleri 45 kez sarstı. Gaziantepspor ise Samsunspor ağlarını 56 kez havalandırdı. Karşılaşma öncesinde Samsunspor son 8 maçta sadece 1 maç kaybederken, küme düşmesi garantileşen Gaziantepspor ise 24 maçtır kazanamıyor. 

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetecek. Keleş'in yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Ahmet Ayaz yapacak. 
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