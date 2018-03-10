Samsunspor ile Gaziantepspor 37. randevuda!

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 11 Mart Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile 37. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin daha önce mücadele ettiği 36 resmi müsabakada kırmızı-siyahlıların 16, Samsunspor’un ise 14 galibiyeti bulunurken, 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma öncesinde Samsunspor 26 haftada topladığı 32 puanla 13. sırada yer alırken, 3 puanı silinen ve 4 puanı bulunan Gaziantepspor ise son sırada yer alıyor.
Gaziantep’te daha önce oynanan 17 maçta ev sahibi ekip 10 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. 3 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Daha önce oynanan karşılaşmalarda Karadeniz ekibi, rakip fileleri 45 kez sarstı. Gaziantepspor ise Samsunspor ağlarını 56 kez havalandırdı. Karşılaşma öncesinde Samsunspor son 8 maçta sadece 1 maç kaybederken, küme düşmesi garantileşen Gaziantepspor ise 24 maçtır kazanamıyor.
Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetecek. Keleş'in yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Ahmet Ayaz yapacak.
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