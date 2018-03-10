Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Süper Lig'de kritik iki maçta Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenerek 47 puana ulaşan ve 25. haftaya 3. sırada giren siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürmeye çalışacak.

Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisi 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor yenilgisiyle sona eren Gençlerbirliği, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 13. sırada bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens Talisca, Babel, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Zeki, Mert, N'Diaye, Pogba, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili, Milinkovic, Sessegnon, Skuletic

Quaresma ve Pepe yok

Beşiktaş, Gençlerbirliği mücadelesine önemli oyuncuları Quaresma ve Pepe'den yoksun çıkacak.

Fenerbahçe ile yapılan kupa maçında gördüğü kırmızı kart ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma, 24. haftadaki Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Kupa maçında ayak parmağı kırılan ve tedavisi devam eden Portekizli stoper Pepe de bu maçta görev alamayacak.

5 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 5 oyuncu Gençlerbirliği maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia ve Gary Medel, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.

Evinde başarılı

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 11 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 38 maçta ise 30 galibiyet, 8 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.

Gençlerbirliği cephesi

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Luccas Claro ile tedavilerine devam edilen Palitsevich, Dialo ve Ahmet İlhan Özek Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisi süren Ahmet Oğuz'un durumu ise maç saatinde netleşecek.