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Alanyaspor 4 - M.Başakşehir 1
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ALANYASPOR 4 - M.BAŞAKŞEHİR 1

Alanyaspor 4 - M.Başakşehir 1

Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Alanyaspor ile M.Başakşehir Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Alanyaspor 4-1 kazandı.

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Alanyaspor 4 - M.Başakşehir 1

Süper Lig 2017-2018 25. haftasında Alanyaspor ile M.Başakşehir Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 4-1 kazandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Taha Yalçıner (84' Mamadou Fofana), Efecan Karaca (79' Cenk Ahmet Alkılıç), Junior Fernandes, Isaac Sackey, Emre Akbaba, Serge Mbilla Etame (67' Lucas Villafanez)

Teknik Direktör:

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Marcio Mossoro (46' Rijad Bajic), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Kerim Frei (78' Eljero Elia), Mevlüt Erdinç (69' Stefano Napoleoni)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 32: Junior Fernandes (Alanyaspor), DK 66: Efecan Karaca (Alanyaspor), DK 81: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 84: Rijad Bajic (M.Başakşehir), DK 88: Junior Fernandes (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 59: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 64: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 65: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 90: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)

Kırmızı Kartlar: DK 71: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 89: Emre Akbaba (Alanyaspor)

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