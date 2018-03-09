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İsmail Kartal: Tek hedefimiz bu takımı Süper Lig’e çıkarmak
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İSMAİL KARTAL: TEK HEDEFİMİZ BU TAKIMI SÜPER LİG’E ÇIKARMAK

İsmail Kartal'dan çok önemli açıklamalar...

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Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında dün elektrik kesintisinden dolayı tatil edilen ve bugün kaldığı yerden devam eden mücadelede MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İki gün süren mücadelenin ilk günü maça iyi başladıklarını söyleyen Kartal, "Dün oynanan oyunda çok coşkulu başlamıştık. Golü de bulmuştuk. Kaldığımız yerden devam ettik. Hava şartları birçok soğuk birçok sıcak, insanın metabolizmasında maça konsantre olabilme adına çok inişli çıkışlı bir grafik sergilenebiliyor. İstediğimiz gibi başladık, 2. golden sonra beklenmedik bir gol yedik ama sonuç olarak kazandık ve 46 puanla ligin ikinci sırasındayız. Fakat 2.5 gün sonra maça çıkacağız erteleme istedik TFF kabul etmedi. Kadro derinliğimiz ortada. Ligde zirve mücadelesi veriyoruz. Bugünkü galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Ligin ilk 8 sırasına kadar baktığınız zaman sezon başından beri değişen bir şey yok. Kadro derinliği olmamasına rağmen şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü taraftarına herkesin destek olması lazım. Bu şartlar altında zirve yarışının içinde olmak istiyoruz. Bu imkanlarla herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Tek hedefimiz var bu takımı Süper lige çıkarmak. Bu oyuncular her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı. 

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, takım olarak zor günlerden geçtiklerini ve hedeflenen seviyenin altında kaldıklarını söyledi. 
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Adanaspor, Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Dün elektrik kesintisinden dolayı tatil edilen ve bugün kaldığı yerden devam eden maçı Adana temsilcisi 2-1 kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adanaspor Teknik Direktörü Arın, “Zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Hedeflerin gerisinde kalan bir takımız. Oyuncularıma moral ve motivasyon sağlamak için çıktığımız maçta futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Çalışamadığımız ama konuştuğumuz pozisyonlardan yediğimiz golle birlikte rakip dün ve bugün attığı gollerle galip geldi. Her şeye rağmen Ankaragücü’nün galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum” ifadelerini kullandı. 

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