Malatyaspor’da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Erol Bulut ve öğrencileri son haftalarda yakaladığı çıkışı Fenerbahçe karşısında da sürdürüp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yağmur altında çalışan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe müsabakasının son taktik provasını yaptı.

Eksik ve sakatın bulunmadığı Malatya ekibinde Teknik Direktör Erol Bulut’un geçen haftaki kazanan kadroyu bozmayacağı, sadece annesinin rahatsızlığı nedeniyle Konya maçında son anda kadrodan çıkarılan Murat Yıldırım ile yerine oynayan Rahman Buğra arasında karasız kaldığı öğrenildi.

Yapılan taktik çalışmada futbolcularına uyarılarda bulunduğu gözlenen Erol Bulut’un özellikle Adem Büyük ve Pereira’ya ceza alanı içerisine daha fazla orta yapmalarını söylediği dikkatlerden kaçmadı.

Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı ter antrenmanının ardından Nurettin Soykan Tesisleri’nde maç saatini beklemeye başlayacak.