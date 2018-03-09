Elaziz Belediyespor 2 - Arsinspor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Elaziz Belediyespor ile Arsinspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 2-0 kazandı.
Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Volkan Çekiç, İsmail Türkaslan, Furkan Camcı, Nihat Apaydın, Abdullah Temircan, Fahri Genç (78' Emre Usta), Oğuzhan Baykal (88' Doğancan Akkaya), Kadir Taşoğlu (46' Çağlayan Alpsatan), Muhammet Ali Aydın, Volkan Serim
Teknik Direktör:
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Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Haluk Ulaşoğlu (79' Mahmut Bektaş), Adem Kaba, Mücahit Çakır, Caner İlyas, İlhan Faruk Es, Enes Yılmaz, Bekir Can Kara (57' Serkan Demirezen), Miraç Çakmak, Mesut Yaylı (62' Sergen Altıntaş), Onur Berber
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 2: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor), DK 88: Oğuzhan Baykal (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 38: İsmail Türkaslan (Elaziz Belediyespor), DK 45: Oğuzhan Baykal (Elaziz Belediyespor), DK 49: Onur Berber (Arsinspor), DK 82: Emre Usta (Elaziz Belediyespor), DK 90: Muhammet Ali Aydın (Elaziz Belediyespor)
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