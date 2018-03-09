﻿
Elaziz Belediyespor 2 - Arsinspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

ELAZİZ BELEDİYESPOR 2 - ARSİNSPOR 0

Elaziz Belediyespor 2 - Arsinspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Elaziz Belediyespor ile Arsinspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 2-0 kazandı.

298 Okunma

Elaziz Belediyespor 2 - Arsinspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 26. haftasında Elaziz Belediyespor ile Arsinspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 2-0 kazandı.

Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Volkan Çekiç, İsmail Türkaslan, Furkan Camcı, Nihat Apaydın, Abdullah Temircan, Fahri Genç (78' Emre Usta), Oğuzhan Baykal (88' Doğancan Akkaya), Kadir Taşoğlu (46' Çağlayan Alpsatan), Muhammet Ali Aydın, Volkan Serim

Teknik Direktör:

Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Haluk Ulaşoğlu (79' Mahmut Bektaş), Adem Kaba, Mücahit Çakır, Caner İlyas, İlhan Faruk Es, Enes Yılmaz, Bekir Can Kara (57' Serkan Demirezen), Miraç Çakmak, Mesut Yaylı (62' Sergen Altıntaş), Onur Berber

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 2: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor), DK 88: Oğuzhan Baykal (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 38: İsmail Türkaslan (Elaziz Belediyespor), DK 45: Oğuzhan Baykal (Elaziz Belediyespor), DK 49: Onur Berber (Arsinspor), DK 82: Emre Usta (Elaziz Belediyespor), DK 90: Muhammet Ali Aydın (Elaziz Belediyespor)

﻿

6
Klasspor 10 yaşında...
Aydınspor 1923 0 - Elaziz Belediyespor 1
Arsinspor 3 - Çorum Bel. 2
Payas Bel. 1 - Arsinspor 2
Elaziz Belediyespor 1 - Şanlıurfa K.Bel. 0
1
Futbol: Haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿