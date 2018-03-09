Ankaragücü, Adana'yı 2 günde yendi...

Site Yorumları

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5 tesekkurler 9 Mart 201817:09 alttan cok sayıda takım geliyor. o yuzden hata yapan kaybeder: insallah 2-3 haftalık bir seri ile bu gruptan biraz uzaklaşırız. 3 puan için emeginize saglık.

4 Cankirili Simsar Seco 9 Mart 201816:23 3 Puan olsun oyun umurumda degil..Zaten ikiye bolunmus macta ne kadar konsantrasyon olabilirdiki? Oyunculari iki taraftanda tebrik etmek lazim boyle sartlarda motivasyon bulmak ne kadar zor olmali bir dusunun.

3 Abdulkadir ç. 9 Mart 201816:20 O Gökhan suzen' in var ya....eyyamci şerefsiz! Hakem sertliğe göz yumdu

2 Guclu 9 Mart 201816:14 Bu.oyunla.bu.hocayla.bir.boku. olmaz