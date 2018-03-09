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Ankaragücü, Adana'yı 2 günde yendi...
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ANKARAGÜCÜ, ADANA'YI 2 GÜNDE YENDİ...

Ankaragücü, Adana'yı 2 günde yendi...

TFF 1.Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Adanaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

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MKE Ankaragücü 2 - Adanaspor 1

TFF 1.Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Adanaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas, Abdülkadir Kayalı, Sedat Ağçay (90' Gençer Cansev), Arif Morkaya, Enes Kubat (76' İlhan Parlak), Kenan Özer (90' Ferhat Kiraz), Mehmet Umut Nayir

Teknik Direktör:

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım, Yakup Demir, Emre Can Coşkun, Renan Foguinho (72' Uche Kalu), Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi, Oğuz Han Aynaoğlu (78' Abdulaziz Solmaz), Magaye Gueye, Roni Gleison

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 33: Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), DK 49: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 60: Oğuz Han Aynaoğlu (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 52: Emre Can Coşkun (Adanaspor), DK 52: Hayrullah Mert Akyüz (Adanaspor), DK 52: Tevfik Altındağ (Adanaspor), DK 56: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)
 

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5
tesekkurler
9 Mart 201817:09
alttan cok sayıda takım geliyor. o yuzden hata yapan kaybeder: insallah 2-3 haftalık bir seri ile bu gruptan biraz uzaklaşırız. 3 puan için emeginize saglık.
4
Cankirili Simsar Seco
9 Mart 201816:23
3 Puan olsun oyun umurumda degil..Zaten ikiye bolunmus macta ne kadar konsantrasyon olabilirdiki? Oyunculari iki taraftanda tebrik etmek lazim boyle sartlarda motivasyon bulmak ne kadar zor olmali bir dusunun.
3
Abdulkadir ç.
9 Mart 201816:20
O Gökhan suzen' in var ya....eyyamci şerefsiz! Hakem sertliğe göz yumdu
2
Guclu
9 Mart 201816:14
Bu.oyunla.bu.hocayla.bir.boku. olmaz
1
tayfun
9 Mart 201815:58
Bu oyunla bu seneki çekişmeli ligden çıkmak çok zor hele playoff'a kalırsak pek şansımız kalmaz diye düşünüyorum.
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