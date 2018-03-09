Ankaragücü, Adana'yı 2 günde yendi...

MKE Ankaragücü 2 - Adanaspor 1
TFF 1.Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Adanaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas, Abdülkadir Kayalı, Sedat Ağçay (90' Gençer Cansev), Arif Morkaya, Enes Kubat (76' İlhan Parlak), Kenan Özer (90' Ferhat Kiraz), Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör:
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Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım, Yakup Demir, Emre Can Coşkun, Renan Foguinho (72' Uche Kalu), Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi, Oğuz Han Aynaoğlu (78' Abdulaziz Solmaz), Magaye Gueye, Roni Gleison
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 33: Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), DK 49: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 60: Oğuz Han Aynaoğlu (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 52: Emre Can Coşkun (Adanaspor), DK 52: Hayrullah Mert Akyüz (Adanaspor), DK 52: Tevfik Altındağ (Adanaspor), DK 56: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)
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