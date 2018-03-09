"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı üstünüz"

"Bizde gülen güzler, mutlu ifadeler ve önemli icraatlar vardır. Topluma iyilik, güzellik sunmaya gayret ediyoruz. Rakiplerimizin seçim süreçleri var. Bizde öyle bir süreç yok. Kendi içlerindeki gerginlikle Türkiye'nin büyük kulübü üzerinde de gerginlikler yaratılmaya çalışılıyor. Gergin olmayan bir maçta Galatasaray ve Fenerbahçe ile burada oynadığımızda, skorlarda, oynanan futbolda büyük üstünlük içinde olduk. Fenerbahçe ile maçımızı oynadık ve artık ligde maçımız yok. Karşılaşma açısından artık bizim doğrudan rakibimiz değil. Fenerbahçe ile polemiğe girme niyetimiz yok. Allah işlerini rast getirsin. Biz, şampiyonluk yolundaki en önemli iki rakibimiz Başakşehir ve Galatasaray ile oynayacağımız maçlara odaklanacağız."



"Fenerbahçe ile polemiğe girme durumumuz yok." diyen Orman, "Genel itibarıyla ya doğrudan ya da medyadaki temsilcileri olarak biz bir şeyin içine çekilmeye çalışıyoruz. Bu görmediğimiz anlamına gelmiyor. Kimseye prim yaptırmaya niyetimiz yok. Beşiktaş ile maçları yok ama maç bitiminde Beşiktaş konuşuluyor. Başkası Beşiktaş ile ilgili kalemşörler üzerinden gündem oluşturmaya çalışıyor. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Beşiktaş taraftarı da bu oyuna gelmesin. Bizim derdimiz laf yapmak değil. Algılarla maç kazanılmaz. Top, sahada oynanıyor. Biz sahaya çıkıp futbolumuzu oynayacağız." diye konuştu.



"GÖRDÜĞÜNÜ ÇALAN BİR HAKEM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Fikret Orman, ilk kez Beşiktaş maçına atanan ve Gençlerbirliği ile yapacakları müsabakayı yönetecek hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na iyi niyetle baktığını söyledi.



Öğretmenoğlu'nu kişisel olarak tanımadığını anlatan Orman, "Mustafa, genç bir arkadaşımız. Maçı yönetmeden önce 'Gelecek, maçımızda hatalar yapacak.' demek haksızlık olur. İyi niyetle bakma durumundayız. Burada gördüğünü çalan bir hakem olacağını düşünüyorum. İlk kez verilmiş olmasının ardında bir şey aramak istemiyorum. Vodafone Park'ta güzel bir ortamda maç yönetmesini bekliyorum. Oyuncularımız da hakeme yardımcı olmaya çalışacak. Özellikle maçı karıştırmak için yapılacak hareketlerin önüne geçeceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.



Orman, bir basın mensubunun TFF kurullarıyla ilgili sorusu üzerine, şunları kaydetti:



"Kurullar, atamayla gelen kişilerden oluşuyor. Bizler seçimle geliyoruz. Seçimle gelinen yerlerde siyaset olur. Seçilen insanların misyonu vardır. Atanan insanların öyle durumları yoktur. Görev için gelirler. Kurullardakilerin hukuksal karar vermesi lazım. Kamuoyunda konuşulana göre karar vermemesi lazım. Bunun önünü açarsanız, her kulüp kendisiyle alakalı kamuoyu oluşturacak platformlar bulup, baskı altına almaya çalışacaktır. Bunlar futbolumuza zarar veren şeyler. Doğru şeyler değil. Allah akıl fikir versin. Allah onları onları doğru yola götürsün. Kimsenin Beşiktaş taraftarını galeyana getirmeye gücü yetmez. Beşiktaşlılık akıllılıktır. Duruşu olan bir camiayız. Biz o galeyanlara gelmeyiz. İşimiz şampiyon olmak. Son iki şampiyonlukta bu yönetim vardı. O zaman da haksızlıklarla karşı karşıya kaldığımız oldu ama biz şampiyonluğa ulaştık. Yöneticilik mazeret üretme değil çözüm bulma yeridir. Çözüm bizde. Kimseden medet ummayacağız. Takımımız çıkıp rakiplerini yenecek, biz de işimize bakacağız."