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Trabzonspor'da seçim tarihi belli oldu
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TRABZONSPOR'DA SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'da seçim tarihi belli oldu

Trabzonspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Olağanüstü Genel Kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 7-8 Nisan tarihlerinde toplanacak.

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Trabzonspor, olağanüstü seçimli kongre tarihini 29-30 Mart olarak açıkladı

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Yönetim Kurulumuz, gördüğü lüzum üzerine, tüzüğümüzün 30.maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk arananilk toplantının aşağıdaki gündemle 29-30 Mart 2018 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 12.00'da yapılmasına,


Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde saat 10.00'da yapılmasına karar vermiştir."

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